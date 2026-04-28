Зеленая зона без прописки

Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии Туймазов в передаче 95 га леса в муниципальную собственность. Местные власти настаивали: земли должны принадлежать муниципалитету, так как текущий статус грозит незаконным использованием и ущербом для экологии территорий, а принадлежность городу была прописана еще советскими решениями о «зеленой зоне». Суд посчитал, что одного факта нахождения лесов в черте поселения недостаточно для их признания муниципальными, и оставил земли в неразграниченной государственной собственности.

Властям Туймазов отказали в перелачи в собственность местных лесов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Администрация Туймазов не смогла забрать в городскую собственность более 95 га лесов, расположенных на территории городского поселения. С таким иском муниципалитет обратился в арбитражный суд Башкирии, который отказал в удовлетворении требований.

Предметом спора стал 21 земельный участок, расположенный в разных частях населенного пункта. Земли предназначены для охраны природных территорий и относятся к Туймазинскому городскому лесничеству. Обосновывая требования, истец указывал, что территорию учли местные правила землепользования и застройки, а администрация города обязана поставить участки городских лесов на кадастровый учет и оформить право собственности на них. Учитывая их нахождение вне границ земель лесного фонда, а также отсутствие права федеральной собственности на эти леса, в мэрии предположили, что земли должны быть оформлены на город.

Также мэрия ссылалась на решение городского исполкома от 1 октября 1964 года, который одобрил схему «зеленой зоны» города с помощью создания лесопарков и защитных насаждений. Для этого городские власти обратились к районным с просьбой выделить из состава колхозов и совхозов земли для облесения и создания лесополос вдоль реки Усень и шоссейных дорог. Например, в пойме Усени и на склоне горы проектировался лесопарк площадью 170 га. Решение исполкома должен был утвердить Совет министров Башкирской АССР. Таким образом истец пытался доказать, что земли изначально формировались как городские леса для нужд поселения.

В начале апреля 2024 года мэрия отправила в министерство земельных и имущественных отношений Башкирии письмо с просьбой передать участки в состав города. В минземимуществе заявили, что участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена. С вопросом об оформлении права на них ведомство рекомендовало обратиться в региональное управление Росреестра.

Спустя месяц в городскую администрацию поступило постановление межрайонной прокуратуры об устранении нарушений в сфере лесопользования, что и вынудило мэрию обратиться с иском. Ответчиком выступило министерство земельных и имущественных отношений.

Позицию мэрии поддержала районная администрация, которая в отзыве на исковое заявление отметила: отсутствие оформленных земельных участков создает условия для незаконного планирования и мероприятий, не предусмотренных лесоустроительными документами. Это, по мнению муниципалитета, грозит утратой территории для сохранения и восстановления природных комплексов и поддержания экологического баланса.

Минземимущество заявляло в отзыве, что является ненадлежащим ответчиком по делу.

24 апреля арбитражный суд Башкирии пояснил: сам по себе факт нахождения участков в границах населенного пункта и постановки на госучет не говорит об их автоматической передаче в муниципальную собственность. Кроме того, говорится в решении, действующее законодательство не устанавливает напрямую принадлежность земель с лесами и растительностью к муниципальным. «Такие земельные участки являются земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», — решил суд.

«Ъ» направил запрос в адрес городской администрации о ее позиции по итогам рассмотрения дела в суде первой инстанции.

«Лесной кодекс устанавливает исключительное право распоряжения лесами и лесными землями за федеральным органом власти — Рослесхозом, даже тогда, когда они какими-либо путями попали в земли населенных пунктов. Это логично вытекает из жестко установленной федеральной собственности на все леса и земли лесов. На эту тему сложилась устойчивая арбитражная практика. Пока нет согласования с Рослесхозом, — нет и прав на такие участки», —- отметил адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский.

Идэль Гумеров