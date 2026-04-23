Главные новости за 23 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани задержали жителя, планировавшего вступить в террористическую организацию.

В Краснодарском крае малый и средний бизнес формирует более четверти региональной экономики. Доля этого сектора в валовом региональном продукте достигла 27,7%.

Администрация Краснодара планирует в мае 2026 года провести торги и заключить муниципальный контракт на реконструкцию второго участка Западного подъезда к городу.

По итогам первого квартала 2026 года Краснодарский край стал третьим в России по общему обороту и числу благотворительных платежей, уступив московскому региону и Санкт-Петербургу.

В 2025 году жителям Краснодарского края выдано потребительских кредитов на 774,6 млрд руб. Это на 13% меньше, чем в 2024 году.

Московский городской суд 23 апреля отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменения решение Останкинского районного суда об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его делового партнера Андрея Марченко.

Для восстановления пляжей Анапы после ликвидации последствий крушения танкеров в районе Керченского пролива планируется завезти более 480 тыс. куб. м песка.

Временно приостановлена работа двух детских садов, одной школы и торгового центра, расположенных вблизи морского терминала в Туапсе, где продолжается тушение пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, запрет на проведение транзакций с рядом портов, включая Туапсе.

Бывший губернатор Кубани Ткачев впервые вошел в мировой рейтинг Forbes.

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, с начала тушения сократилась в четыре раза.