Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Кубани достигла 27,7%

В Краснодарском крае малый и средний бизнес формирует более четверти региональной экономики. Доля этого сектора в валовом региональном продукте достигла 27,7%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Малый и средний бизнес играет важную роль в стабильности и развитии экономики Кубани. Небольшие компании быстро адаптируются к потребностям рынка, способствуют инновациям и создают рабочие места»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В сфере МСП в крае работают почти 1,4 млн человек, что составляет 47% от общей численности занятых в экономике. Сейчас в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 328 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти 89% от общего числа хозяйствующих субъектов. За последние 10 лет их количество увеличилось на 56 тыс., или на 21%. По оценке 2025 года, рост составил 6,3%.

Для предпринимателей в регионе действует система государственной поддержки. Ее оказывают краевые фонды микрофинансирования, развития бизнеса, инноваций и промышленности, а также Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций. Сейчас бизнесу доступны свыше 210 мер поддержки, включая микрозаймы под низкий процент, субсидии и гранты.

Среди предприятий, получивших такую помощь,— ресторан, гостиница для домашних животных, пасека, кондитерские производства, а также предприятия по выращиванию саженцев, выпуску картона и металлической проволоки.

Алина Зорина