Совет ЕС принял санкции против порта Туапсе

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, запрет на проведение транзакций с рядом портов, включая Туапсе. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Помимо Туапсе в санкционный список включен порт Мурманска. Ограничительные меры также затронули нефтяной терминал в индонезийском порту Каримун. Кроме того, под санкции попали 46 судов, которые в Брюсселе связывают с так называемым «теневым флотом».

Как ранее сообщали «Ведомости», 23 апреля председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об одобрении постоянными представителями стран ЕС нового, 20-го пакета рестрикций в отношении России. Одновременно было принято решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд планируется направить на закупку вооружений и оборонные нужды.

