Площадь пожара на морском терминале в Туапсе с момента возгорания сократилась вчетверо

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, с начала тушения сократилась в четыре раза, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Власти уточняют, что динамика ликвидации возгорания остается положительной. Ранее глава муниципалитета Сергей Бойко заявлял о снижении площади пожара почти вдвое.

Вячеслав Рыжков