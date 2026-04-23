Площадь пожара на морском терминале в Туапсе с момента возгорания сократилась вчетверо
Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля, с начала тушения сократилась в четыре раза, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Власти уточняют, что динамика ликвидации возгорания остается положительной. Ранее глава муниципалитета Сергей Бойко заявлял о снижении площади пожара почти вдвое.