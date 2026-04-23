В районе горящего терминала в Туапсе приостановили работу двух детсадов, школы и ТЦ

Временно приостановлена работа двух детских садов, одной школы и торгового центра, расположенных вблизи морского терминала в Туапсе, где продолжается тушение пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным штаба, с 16 апреля по рекомендации Роспотребнадзора не функционируют детские сады №22 и №25, а также школа №3, где принято решение продлить учебный год. Кроме того, временно закрыт торговый центр «Красная площадь».

Возгорание на морском терминале в Туапсе произошло в ночь на 20 апреля после атаки БПЛА. В результате пожара в атмосферу продолжают поступать продукты горения. 22 апреля в городе прошли осадки, вместе с которыми на поверхности в разных районах выпал черный налет.

В оперштабе Краснодарского края отмечают, что Роспотребнадзор на регулярной основе проводит замеры качества воздуха. По состоянию на вечер 21 апреля фиксировались превышения допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в 2–3 раза. При этом в ведомстве заявляют, что ситуация стабилизируется по мере завершения тушения пожара. Обращений жителей в медицинские учреждения с жалобами на ухудшение самочувствия не зарегистрировано.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что власти Туапсе организуют работы по очистке территорий после выпадения с осадками продуктов горения и образования загрязняющего налета.

