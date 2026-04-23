Для восстановления анапских пляжей завезут почти 500 тысяч кубометров песка из карьеров

Для восстановления пляжей Анапы после ликвидации последствий крушения танкеров в районе Керченского пролива планируется завезти более 480 тыс. куб. м песка, сообщила генеральный директор компании «Экопромюг» Инесса Волошко. По данным оперативного штаба Краснодарского края, общий объем поставок составит 481,2 тыс. куб. м.

Отгрузка материала и работа техники на карьерах организованы в круглосуточном режиме, что, как рассчитывают участники проекта, позволит завершить работы в сжатые сроки. Качество каждой партии песка подтверждается лабораторными испытаниями.

Ранее специалисты приступили к отсыпке пляжей, работы ведутся поэтапно на четырех участках. Используемый материал поставляется из ближайших карьеров и по своим характеристикам максимально приближен к местному грунту.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. В результате аварии погиб один моряк, остальные члены экипажа были эвакуированы. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, часть которого попала в акваторию Черного моря.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. По информации МЧС, водолазы обследовали почти 3,6 тыс. кв. м морского дна на 19 участках в районах Анапы и Темрюкского района и собрали более 228 тонн нефтесодержащих отходов.

