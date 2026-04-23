На Кубани объем розничного кредитования сократился в 2025 году

В 2025 году жителям Краснодарского края выдано потребительских кредитов на 774,6 млрд руб. Это на 13% меньше, чем в 2024 году (тогда объем выдач составил 890,8 млрд руб.), сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

«Снижение обусловлено в том числе периодом высоких ставок в экономике, а также большей сдержанностью банков в части предоставления новых кредитов»,— пояснили эксперты.

Автокредитов жители Кубани в прошлом году взяли на сумму 83,4 млрд руб., что ниже показателя предшествующего года на 22,6% (в 2024 году выдано 107,7 млрд руб.). «Во многом динамика связана с повышением утилизационного сбора и высокими ставками по кредитам, в результате чего спрос на автомобили охладился»,— уточнили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году жителям Краснодарского края выдано 36,9 тыс. ипотечных кредитов на 176,3 млрд руб. В сравнении с 2024 годом сокращение в количественном объеме составило 30%, а в стоимостном — почти 17%.

В пресс-службе Южного ГУ Банка России рассказали, что в 2024 и 2025 годах выдача ипотеки в Краснодарском крае напрямую зависела от изменения условий госпрограмм. Например, в 2024 году пик пришелся на июнь, когда люди стремились оформить массовую льготную ипотеку до ее отмены с 1 июля. После этого выдачи сократились и с июля по декабрь были ниже, чем в предшествующем году. В конце 2025 года произошел еще один всплеск спроса — на этот раз на Семейную ипотеку. Пик популярности пришелся на декабрь. Люди спешили оформить договоры до изменения условий Семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года (один кредит на одну семью).

«По итогам прошлого года банковский сектор края сохранял устойчивость и потенциал кредитования экономики. Совокупный кредитный портфель бизнеса и жителей Кубани на начало 2026 года увеличился более чем на 21%. Но, несмотря на такой заметный прирост, кредитование росло более сдержанными темпами, чем в 2023–2024 годах. Тогда средние годовые значения составляли 30,9 и 27,5% соответственно, а максимальный прирост в этот период показал 36,6%. Замедление темпов кредитования способствовало снижению инфляции, но в то же время не лишило экономику необходимых заемных финансовых ресурсов для развития. В этом году мы ждем сбалансированного роста: по корпоративным кредитам прогноз Банка России в целом по стране в диапазоне 7–12%, по розничному кредитованию — 5–10%, в том числе по ипотеке — 6–11%»,— прокомментировал заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин.

Маргарита Синкевич