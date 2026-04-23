На Кубани задержали жителя, планировавшего вступить в террористическую организацию

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ 1999 года рождения. По данным ведомства, он намеревался принять участие в деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории России.

Установлено, что житель Каневского района через мессенджер самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористическим. Получив от куратора инструкции, мужчина попытался покинуть страну, но его задержали.

Следственный отдел УФСБ возбудил и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Алина Зорина