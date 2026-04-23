Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по объему пожертвований в 2026 году

По итогам первого квартала 2026 года Краснодарский край стал третьим в России по общему обороту и числу благотворительных платежей, уступив московскому региону и Санкт-Петербургу. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney. Они изучили платежи, которые принимают благотворительные организации, подключенные к ЮKassa (сервис компании ЮMoney для приема онлайн- и офлайн-платежей).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным исследования, количество транзакций на Кубани снизилось на 12% в сравнении с первым кварталом 2025 года, а средняя сумма пожертвования выросла на 6% и достигла 586 руб. Оборот пожертвований через ЮKassa в Краснодарском крае сократился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. «Это может свидетельствовать о том, что жители Кубани стали реже совершать мелкие, импульсивные переводы, сделав выбор в пользу более крупных, взвешенных и адресных сумм»,— допускают эксперты компании.

Оборот пожертвований в целом по России увеличился на 32% относительно аналогичного периода прошлого года. Платежей стало на 31% больше, а средний размер пожертвования вырос на 1% и составил 605 руб.

«Самые большие суммы в первом квартале 2026 года жертвовали детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также людям с онкологией и фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). За период со 2 января по 31 марта 2026 года средний размер пожертвования на лечение детей составил 542 руб. Это на 5% больше, чем за аналогичный период предшествующего года»,— рассказали аналитики ЮMoney.

Маргарита Синкевич