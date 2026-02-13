Мэр Сочи объявил о сокращении штата и реорганизации

Власти Сочи утвердили изменения в структуре городской администрации, предусматривающие оптимизацию штатной численности и перераспределение полномочий. Соответствующее решение поддержали депутаты Городского Собрания курорта по инициативе мэра Андрея Прошунина, сообщил глава курорта в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава города 12 февраля, корректировке структуры предшествовал комплексный анализ деятельности подразделений, который проводился на протяжении полугода. По его словам, оценивалась результативность работы каждого направления с целью повышения эффективности управленческих процессов.

В рамках реформы будет создан отдельный отдел по организации работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. В мэрии отмечают, что данное направление приобретает стратегическое значение и требует системного сопровождения.

Также запланирована реорганизация департамента курортов, туризма и потребительской сферы. Блок, отвечающий за потребительский рынок и услуги, выделят в самостоятельное подразделение. Кроме того, в связи с передачей части полномочий с районного уровня формируется управление по организации работы административных комиссий. Департамент проектной деятельности упраздняется, его функции будут интегрированы в инвестиционный блок.

В ходе перераспределения полномочий изменятся наименования ряда отраслевых подразделений. По оценке главы курорта, проведенная оптимизация позволит сократить нагрузку на городской бюджет и уточнить приоритеты развития с учетом текущих задач и внешних факторов.

Мария Удовик