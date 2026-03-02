Вадим Снегирев оставил пост вице-мэра Сочи по территориальной безопасности

Вадим Снегирев покинул пост заместителя мэра Сочи по территориальной безопасности. Как сообщили «Ъ-Сочи» в администрации города, господин Снегирев ушел по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вадим Снегирев занимал должность замглавы Сочи с сентября 2022 года. На этом посту он отвечал за работу департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, управления по делам казачества и военным вопросам, управления гражданской обороны и защиты населения, управления информатизации и связи, а также департамента физической культуры и спорта.

С 1989 по 2018 год Вадим Снегирев служил в органах безопасности РФ. В 2019–2022 годах возглавлял в администрации Сочи управление гражданской обороны и защиты населения.

«Ъ-Сочи» писал, что Александр Афонин по собственному желанию оставил должность директора департамента реализации проектов комплексного развития Сочи. Его место занял Роман Денисов, ранее работавший заместителем губернатора Курской области.

Андрей Куценко