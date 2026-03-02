Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вадим Снегирев оставил пост вице-мэра Сочи по территориальной безопасности

Вадим Снегирев покинул пост заместителя мэра Сочи по территориальной безопасности. Как сообщили «Ъ-Сочи» в администрации города, господин Снегирев ушел по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вадим Снегирев занимал должность замглавы Сочи с сентября 2022 года. На этом посту он отвечал за работу департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, управления по делам казачества и военным вопросам, управления гражданской обороны и защиты населения, управления информатизации и связи, а также департамента физической культуры и спорта.

С 1989 по 2018 год Вадим Снегирев служил в органах безопасности РФ. В 2019–2022 годах возглавлял в администрации Сочи управление гражданской обороны и защиты населения.

«Ъ-Сочи» писал, что Александр Афонин по собственному желанию оставил должность директора департамента реализации проектов комплексного развития Сочи. Его место занял Роман Денисов, ранее работавший заместителем губернатора Курской области.

Андрей Куценко

Новости компаний Все