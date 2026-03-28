Суд арестовал вице-мэра Сочи по делу о фиктивном трудоустройстве дочери

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу заместителя главы города-курорта Евгения Горобца, который выступает фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник будет находиться под стражей до 26 мая.

По версии следствия, в августе 2025 года Евгений Горобец договорился с местным предпринимателем и пообещал предоставить ему земельный участок в районе санатория «Волна» без проведения торгов в аренду для дальнейшего выкупа. Кадастровая стоимость участка составляет более 400 млн руб.

«Личная заинтересованность обвиняемого выразилась в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей, лояльным отношением и ежемесячным получением заработной платы»,— сказано в сообщении пресс-службы.

28 марта «Ъ-Сочи» писал, что Центральный райсуд Сочи на два месяца отправил под домашний арест директора правового департамента администрации города Романа Рябцева. Чиновник фигурирует в уголовном деле о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Дмитрий Холодный