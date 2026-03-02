Департамент комплексного развития Сочи возглавил бывший замглавы Курской области

Александр Афонин по собственному желанию оставил должность директора департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи. Его место занял Роман Денисов, ранее работавший заместителем губернатора Курской области, рассказали «Ъ-Сочи» в мэрии города-курорта.

Роман Денисов

Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Александр Афонин занимал должность директора департамента с августа этого года. С 2012 по 2021 год работал в Московской области, где занимал руководящие должности в министерстве строительного комплекса и министерстве сельского хозяйства. В феврале 2022 года возглавил комитет строительства Курской области. После реорганизации ведомства в министерство сохранил руководящую должность, однако 11 июня текущего года покинул ее по собственному желанию.

Роман Денисов стал заместителем губернатора Курской области в январе 2022 года, когда регион возглавлял Роман Старовойт. Как писал «Ъ», господин Денисов курировал работу министерства восстановления и развития приграничья Курской области и комитета государственного строительного надзора. 11 февраля этого года он оставил пост по собственному желанию.

Андрей Куценко