Департамент реализации проектов комплексного развития Сочи возглавил Александр Афонин

Новым директором департамента реализации проектов комплексного развития Сочи стал Александр Афонин. Это следует из информации, размещенной на сайте мэрии города-курорта.

На этом посту Александр Афонин сменил Алину Головчанскую, которая возглавляла департамент с марта 2025 года.

В мэрии новое назначение не комментируют. Биография господина Афонина на сайте администрации города отсутствует. Новый руководитель департамента является полным тезкой бывшего врио министра строительства Курской области Александра Афонина, который покинул свой пост 11 июня этого года.

Андрей Куценко