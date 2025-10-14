В Сочи Игорь Соловьев покинул пост директора департамента по работе с правоохранителями

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: Игорь Соловьев покинул пост директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами. Как сообщили «Ъ-Сочи» в мэрии города-курорта, господин Соловьев оставил должность по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Игорю Соловьеву 55 лет, он окончил Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище и Краснодарский юридический институт МВД РФ. С 1987 по 1994 год проходил военную службу. С 1996 по 2020 год служил в УВД по Сочи. Затем год возглавлял один из отделов администрации Хостинского района. После этого стал директором департамента по взаимодействию с правоохранителями в мэрии.

Исполняющим обязанности директора департамента на сайте администрации указан Максим Верченко. Согласно открытым источникам, в 2018 году он работал в мэрии, занимая пост главного специалиста в отделе по взаимодействию с правоохранителями. По данным на конец 2023 года, Максим Верченко был секретарем аппарата антитеррористической комиссии Сочи.

Андрей Куценко