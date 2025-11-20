В Сочи Елена Волошина оставила пост директора департамента по финансам и бюджету

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: Елена Волошина покинула пост директора департамента по финансам и бюджету. Информация о ней пропала с сайта мэрии города. На вопрос «Ъ-Сочи» о причинах ухода госпожи Волошиной в пресс-службе администрации не ответили.

Исполняющим обязанности директора департамента на сайте мэрии указана Наталья Белюстова. Она родилась 8 июля 1973 года в Сочи. Окончила Сочинский институт курортного дела и туризма (Сочинский государственный университет) по специальности «экономика и управление». Трудовую деятельность госпожа Белюстова начала в администрации Сочи. В 1995 году она стала младшим специалистом в отделе финансирования народного хозяйства. С 2001 по 2009 год занимала разные должности в финуправлении департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Сочи. В июле 2014 года возглавила в мэрии отдел финансирования инфраструктуры города. В ноябре того же года стала заместителем директора департамента по финансам и бюджету.

Елена Волошина родилась 17 июля 1974 года в Сочи. Окончила местный институт курортного дела и туризма по специальности «менеджмент». С 1998 по 2006 год работала в детской городской поликлинике №1. Там она была заместителем главного врача по финансово-экономическим вопросам. Затем замещала различные должности в финуправлении департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Сочи. В 2010 году начала работать в администрации города заместителем начальника отдела финансирования социальной сферы и руководителя отдела мониторинга муниципальных финансов. С июля 2022 года по апрель 2023 года была заместителем директора департамента по финансам и бюджету.

19 ноября глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о завершении работы над проектом бюджета города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Градоначальник передал документ председателю горсобрания Сочи Виктору Филонову.

Андрей Куценко