Главные новости за 30 марта—5 апреля: Кавказ

Обрушившиеся на Дагестан в ночь на 28 марта 2026 года сильные ливни не нарушили работу отелей в Махачкале и Каспийске. Никто из туристов не пострадал.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о назначении Магомеда Валихова заместителем министра здравоохранения республики.

Прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений в интернете о резком и необоснованном повышении цен на бутилированную воду. Обильные осадки в конце марта 2026 года вызвали рост мутности в источниках водоснабжения. Спрос на бутилированную воду взлетел, а предприниматели в ответ подняли цены, что привлекло внимание властей.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и конфисковал имущество на 1,2 млрд руб. у бывшего госсекретаря Республики Дагестан Магомед Султана Магомедова и его родственников.

Уровень воды в Эшкаконском водохранилище вырос на 3 метра.

Дорогомиловский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество на сумму свыше 533 млн руб., принадлежавшее бывшему заместителю министра внутренних дел по Республике Дагестан, начальнику следственного управления МВД Руфату Исмаилову, обвиняемому в коррупции и злоупотреблениях служебным положением.

В Ставропольском крае под стражу взят заместитель начальника отдела МВД России по городу Лермонтову—начальник полиции города. Офицеру инкриминируется получение взятки в особо крупном размере за систематическое покровительство бизнесу.

Из-за сильных ливней в Дагестане рассматривают вопрос введения межрегионального режима ЧС.

К летнему сезону 2026 года планируют пустить прямые авиарейсы между столицей Кабардино-Балкарии — городом Нальчик и Республикой Абхазия.

В селе Кирки Республики Дагестан при оползне погибла местная жительница. Ее тело нашли во время расчистки территории. Также во время ЧП пострадал мужчина.

В селе Карабудахкент Республики Дагестан после отравления питьевой водой госпитализировали 25 человек.

В Республике Дагестан из-за подтоплений на железнодорожных путях отменили движение 12 пригородных поездов.