Ставрополье вошло в топ-3 регионов РФ по покупке готовых домов

Готовые дома в загородном сегменте продолжают пользоваться устойчивым спросом, и Ставропольский край демонстрирует один из самых высоких показателей интереса к такому формату жизни в стране. С января по начало мая 2026 года россияне взяли около 100 млрд кредитных средств на приобретение загородных домов — в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Медианная стоимость готового дома в России на начало 2026 года составляет около 4,6 млн рублей (+12,5% по сравнению с 2025 г.).

Аналитики Сбера изучили рынок готовых загородных домов на основе ипотечных сделок банка и составили карту загородной недвижимости по ЮФО и СКФО, где Ставрополье традиционно входит в число лидеров.

Самый высокий интерес к покупке уже построенного загородного дома продемонстрировали заёмщики из Республики Калмыкия (26,2%), Оренбургской области (24,2%) и Ставропольского края (21,4%). В каждом из этих трёх регионов на загородные дома пришлось более 20% от общего объёма ипотечных выдач в 2026 году. Таким образом, каждая пятая ипотека на Ставрополье оформляется на покупку готового дома.

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Ставрополье традиционно входит в число лидеров Юга и Северного Кавказа по интересу к готовым загородным домам — уже каждая пятая ипотека в регионе оформляется на такой формат. При этом местные заёмщики выбирают наиболее просторное жильё: медианная площадь домов в СКФО превышает 120 кв. м, что заметно выше средних показателей по Югу. Несмотря на разницу в доходах, спрос остаётся устойчивым, и двукратный рост выдач по стране только подтверждает тренд на загородный образ жизни».

Стоимость покупки готовой загородной недвижимости в 2026 году в Южном ФО составляет медианные 4,9 млн руб., а на Северном Кавказе (включая Ставрополье) — 4,4 млн рублей. При этом самые просторные дома приобретают заёмщики именно на Северном Кавказе — медианная площадь домов в СКФО превышает 120 кв. м, тогда как в южных регионах она обычно находится в пределах 105–107 кв. м.

На Юге и Северном Кавказе доля первоначального взноса в 2026 году превышает 30%. Сумма взноса колеблется от 1,5 до 1,6 млн рублей, а размер ипотечного платежа обычно варьируется в пределах 35–36 тыс. рублей. При этом средний доход заёмщика на Юге составляет 115–116,9 тыс. руб., тогда как в Северо-Кавказском ФО (включая Ставрополье) он ниже — 90,5 тыс. руб., что не мешает региону оставаться в топе по востребованности загородного формата.