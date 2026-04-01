Суд конфисковал у экс-госсекретаря Дагестана активы на 1,2 млрд рублей

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и конфисковал имущество на 1,2 млрд руб. у бывшего госсекретаря Республики Дагестан МагомедСултана Магомедова и его родственников, пишет «Ъ».

Решение вынесено в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов, возбужденного по факту незаконной приватизации нефтяного предприятия «Дагнефтепродукт», которое ранее контролировалось республикой. По данным надзорного ведомства, изъятые активы включают доли в крупных компаниях, недвижимость и денежные средства, приобретенные якобы на средства от хищений и коррупционных операций.

Генпрокуратура РФ подала иск в суд 23 июня 2025 года, а уже 25 июня МагомедСултан Магомедов был задержан правоохранителями. Силовики провели обыски по более чем 50 адресам — в Махачкале, Москве, СанктПетербурге и ряде других городов, изъяв крупные суммы наличных и документацию по компаниям холдинговой структуры. Материалы дела опираются на данные о том, что в 2020–2021 годах «Дагнефтепродукт» был передан в частные руки через цепочку офшоров и офшорномажорных структур, а затем акционерный капитал переоформлен на фирмы, связанные с эксгоссекретарем. Согласно оценкам прокуратуры, рыночная стоимость этой группы активов превышает 100 млрд руб., что делает дело одной из крупномасштабных коррупционных схем в современной истории региона.

27 июня 2025 года суд арестовал движимое и недвижимое имущество, а также средства на счетах 10 компаний, прямо или косвенно связанных с МагомедСултаном Магомедовым. В список вошли доли в «МСБ Холдинг» (бывший «Дагнефтепродукт») и «Транс Тек», а также кварталы недвижимости в Махачкале, московские квартиры, автомобили и несколько объектов коммерческой недвижимости. В сентябре 2025 года Генпрокурор Игорь Краснов подал отдельный иск о конфискации имущества на 53 адресах, включая оптовые склады топлива, сертификаты и доли в акционерном капитале, что в совокупности привело к решению о конфискации на 1,2 млрд руб.

В 1990е годы МагомедСултан Магомедов возглавлял «Дагнефтепродукт», а затем стал одним из владельцев и попечителей футбольного клуба «Анжи», чьи амбициозные трансферы привлекали внимание федеральных СМИ. В 2010е годы он перешел в статус политического аппарата республики, заняв пост госсекретаря, и продолжал сохранять влияние на нефтегазовые и топливные активы региона. По данным ФСБ, именно в этот период через его структуры осуществлялись схемы вывода акционерного капитала государственного предприятия и перенаправления потоков выручки на счета частных компаний, что впоследствии привело к взысканию и конфискации значительной части их имущества в пользу государства.

Станислав Маслаков