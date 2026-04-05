В Дагестане отменили движение 12 пригородных поездов

В Республике Дагестан из-за подтоплений на железнодорожных путях отменили движение 12 пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Речь идет о следующих рейсах: №6697 Дербент—Махачкала, №6683 Дербент—Махачкала, №6691 Дербент—Хасавюрт, №6685 Дербент—Хасавюрт, №6693 Дербент—Махачкала.

Среди отмененных также маршруты: №6699 Дербент—Махачкала, №6696 Махачкала—Дербент, №6698 Махачкала—Дербент, №6606 Хасавюрт—Дербент, №6684 Махачкала—Дербент, №6690 Махачкала—Дербент и №6688 Махачкала—Дербент.

Мария Хоперская