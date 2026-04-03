В Дагестане планируют ввести межрегиональный режим ЧС из-за ливней

Из-за сильных ливней в Дагестане рассматривают вопрос введения межрегионального режима ЧС. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

«Устраняя последствия стихии, мы должны работать и над устранением причин, которые их вызвали. Для этого сегодня мною будет предложено ввести межрегиональный режим ЧС. Сейчас это наиболее эффективный способ оказания помощи пострадавшим», — отметил глава региона.

В подтопленных городах и районах меры по ликвидации последствий вводились поэтапно. Сначала, когда появились неблагоприятные прогнозы, был объявлен режим повышенной готовности. Затем последовал режим чрезвычайной ситуации на уровне муниципалитетов, а после этого — режим ЧС регионального масштаба.

«Такая последовательность помогает нам принимать решения по устранению последствий и оказанию помощи людям. Списки пострадавших сверены, с сегодняшнего дня уже начаты выплаты», — сообщил Сергей Меликов.

Структуру по организации ликвидации последствий осадков, оказанию помощи людям и координации гуманитарной помощи возглавил вице-премьер Рамазан Джафаров.

Наталья Белоштейн