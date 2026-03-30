Замминистра здравоохранения Дагестана назначен Магомед Валихов

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о назначении Магомеда Валихова заместителем министра здравоохранения республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Магомед Валихов является подполковником медицинской службы. Был награжден тремя орденами Мужества, два из них — за участие в специальной военной операции. Господин Валихов стал одним из 85 участников второй волны федерального проекта «Время героев».

Наталья Шинкарева

