Замминистра здравоохранения Дагестана назначен Магомед Валихов

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о назначении Магомеда Валихова заместителем министра здравоохранения республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Магомед Валихов является подполковником медицинской службы. Был награжден тремя орденами Мужества, два из них — за участие в специальной военной операции. Господин Валихов стал одним из 85 участников второй волны федерального проекта «Время героев».

Наталья Шинкарева