Уровень воды в Эшкаконском водохранилище увеличился на три метра

Уровень воды в Эшкаконском водохранилище вырос на три метра. Об этом сообщил глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев.

В городе установилась дождливая погода, однако для наполнения водохранилища этого недостаточно. Необходимо, чтобы обильные дожди прошли в горах Кавказа, иначе приток воды и дальше будет не таким интенсивным.

«Если в ближайшие дни там установится дождливая погода, то в течение недели сможем выйти на нормальный штатный режим», – отметил Евгений Моисеев.

Мария Хоперская