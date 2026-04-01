Уровень воды в Эшкаконском водохранилище увеличился на три метра
Уровень воды в Эшкаконском водохранилище вырос на три метра. Об этом сообщил глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев.
Фото: администрация Кисловодска
В городе установилась дождливая погода, однако для наполнения водохранилища этого недостаточно. Необходимо, чтобы обильные дожди прошли в горах Кавказа, иначе приток воды и дальше будет не таким интенсивным.
«Если в ближайшие дни там установится дождливая погода, то в течение недели сможем выйти на нормальный штатный режим», – отметил Евгений Моисеев.