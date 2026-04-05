В Дагестане после отравления питьевой водой госпитализировали 25 человек

В селе Карабудахкент Республики Дагестан после отравления питьевой водой госпитализировали 25 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Состояние пациентов оценивается как стабильное, тяжелых случаев нет. Роспотребнадзор также опроверг информацию о том, что массовое отравление водой произошло в Каспийске.

«На данный момент фактов обращения в медицинские учреждения города с признаками интоксикации, вызванной качеством воды, не зафиксировано»,— пояснили в ведомстве.

Мария Хоперская