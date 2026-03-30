Сильные ливни не нарушили работу отелей Махачкалы и Каспийска

Обрушившиеся на Дагестан в ночь на 28 марта 2026 года сильные ливни не нарушили работу отелей в Махачкале и Каспийске. Никто из туристов не пострадал. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила руководителя туроператора PEGAS Touristik в СКФО Илона Чиханацкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управляющая отелем SeaZone в Дербенте Рената Велибекова Фото: управляющая отелем SeaZone в Дербенте Рената Велибекова

«Сейчас все уже налаживается, «большая вода» ушла в море, с завтрашнего дня мы возобновляем все экскурсии, все маршруты лично проехали наши гиды, проверили подъездные пути, состояние локаций»,— отметила госпожа Чиханацкая.

По ее информации, за время непогоды было аннулировано всего шесть броней на заезды 29-30 марта с проживанием в прибрежных районах окраин Махачкалы. При этом запросов на аннуляции туров по Дербенту не поступало.

«Бронирования в целом не прекратились, новые брони идут и на летний сезон, и на апрель-май»,— сообщила собеседник издания.

Аэропорт Махачкалы также не прекращал свою работу. Все прилетевшие туристы с 28 марта по настоящее время были доставлены в свои отели. В гостиницах есть все для комфортного пребывания: электричество, вода и отопление.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в результате наводнения в Дагестане подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали более 3,3 тыс. человек, включая 1 тыс. детей; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения.

Наталья Белоштейн