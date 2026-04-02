У эксзамглавы МВД Дагестана изъяли имущество на 533 млн рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество на сумму свыше 533 млн руб., принадлежавшее бывшему заместителю министра внутренних дел по Республике Дагестан, начальнику следственного управления МВД Руфату Исмаилову, обвиняемому в коррупции и злоупотреблениях служебным положением, пишет ТАСС.

Решение суда по иску Генпрокуратуры РФ вступило в силу незамедлительно, что фактически лишает бывшего замглавы МВД Дагестана права распоряжаться найденными активами.

По данным Генпрокуратуры, стоимость недвижимости и транспорта в структуре спорного имущества составляет порядка 524 млн руб. и около 15 млн руб. соответственно, а в квартире Руфата Исмаилова в Махачкале дополнительно арестовали драгоценности, часы и серебряную посуду общей стоимостью свыше 8 млн руб.

Следствие квалифицирует имущество как коррупционно приобретенное: по версии правоохранителей, Исмаилов использовал служебное положение для систематического получения взяток и влияния на ход уголовных дел. Его обвиняют в получении взяток за невозбуждение уголовных дел, их прекращение или мягкую переквалификацию обвинения, а также в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к незаконному обогащению и обогащению родственников. В ходе расследования, в том числе в Перовском и Дорогомиловском судах Москвы, выяснилось, что Исмаилов якобы оформил фактически принадлежавшие ему активы на знакомых в Дагестане, включая земельные участки и несколько дорогостоящих автомобилей.

В доход государства обращены восемь земельных участков, несколько зданий в Дербенте и Махачкале, квартир в Москве, а также шесть иномарок, приобретенных в 2020–2023 годах.

В ходе заседаний Перовского районного суда Руфат Исмаилов официально отрицал свою вину, хотя ряд других фигурантов дела, в том числе его бывший заместитель Далгат Абдулгапуров, признавали часть обвинений.

Станислав Маслаков