Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прямые авиарейсы из КБР в Абхазию запустят к лету 2026 года

К летнему сезону 2026 года планируют запустить прямые авиарейсы между столицей Кабардино-Балкарии и Республикой Абхазия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы КБР Казбека Кокова.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Глава республики отметил, запуск авиарейса Нальчик — Сухум стоит в приоритете.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши жители имели короткий доступ к черноморскому побережью, именно к Абхазии. Это для нас важная задача. Соответственно, не только жители КБР будут отдыхать на курортах Абхазии, но и гости нашей страны смогут всего через 40 минут попасть на наш горнолыжный курорт», — цитирует ТАСС слова господина Кокова.

Наталья Белоштейн

