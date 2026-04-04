Прямые авиарейсы из КБР в Абхазию запустят к лету 2026 года

К летнему сезону 2026 года планируют запустить прямые авиарейсы между столицей Кабардино-Балкарии и Республикой Абхазия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы КБР Казбека Кокова.

Глава республики отметил, запуск авиарейса Нальчик — Сухум стоит в приоритете.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши жители имели короткий доступ к черноморскому побережью, именно к Абхазии. Это для нас важная задача. Соответственно, не только жители КБР будут отдыхать на курортах Абхазии, но и гости нашей страны смогут всего через 40 минут попасть на наш горнолыжный курорт», — цитирует ТАСС слова господина Кокова.

Наталья Белоштейн