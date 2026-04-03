Начальник полиции Лермонтова задержан по делу о миллионных взятках

В Ставропольском крае под стражу взят заместитель начальника отдела МВД России по городу Лермонтову– начальник полиции города. Об этом в интервью «Ъ–Кавказ» рассказал руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.

Офицеру инкриминируется получение взятки в особо крупном размере за систематическое покровительство бизнесу. По данным «Ъ– Кавказ», эту должность на текущий момент занимает подполковник Антон Ледяев. В полиции Лермонтова он отвечал за оперативную работу и поддержание правопорядка в городском округе.

По версии следствия, коррупционная схема была выстроена вокруг одного из крупных производственных объектов города. Подполковник выявил нарушения правил пребывания и проживания работников на территории предприятия, однако вместо привлечения виновных к ответственности предложил «решить вопрос» на коммерческой основе. Первоначальный взнос за лояльность со стороны полиции составил 2 млн руб. В дальнейшем, как полагают следователи, полицейский установил постоянную плату: за регулярное общее покровительство ему ежемесячно передавали еще по 300 тыс. руб. Противоправная деятельность продолжалась до тех пор, пока не была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На данный момент в отношении подполковника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор доказательной базы и проверяет задержанного на причастность к аналогичным коррупционным эпизодам.

«По данному факту оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Управления по работе с личным составом краевого Главка проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел»,-сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Роман Лаврухин