Прокуратура Дагестана проверит рост цен на бутилированную воду

Прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений в интернете о резком и необоснованном повышении цен на бутилированную воду, сообщили в ведомстве.

Обильные осадки в конце марта 2026 года вызвали рост мутности в источниках водоснабжения, и Роспотребнадзор по республике рекомендовал жителям временно отказаться от водопроводной воды. Спрос на бутилированную воду взлетел, а предприниматели в ответ подняли цены, что привлекло внимание властей.

Глава Дагестана Сергей Меликов лично распорядился создать оперативную рабочую группу при правительстве для ежедневного мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке. Специалисты Минпромторга Дагестана вместе с другими службами уже проводят выездные инспекции в торговых точках Махачкалы, Хасавюрта и других городов. Они проверяют сетевые магазины и рынки, где фиксируют цены на популярные марки воды — от 0,5-литровых бутылок до 19-литровых канистр. УФАС по Дагестану дополнительно предупредило бизнес о недопустимости завышения цен не только на воду, но и на продукты и стройматериалы в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной из-за стихии.

Цены в магазинах выросли на 20–50% в зависимости от объема: 0,5 л подорожала с 25 до 35–40 рублей, 1,5 л — с 60 до 90 рублей, а 19 л — с 200 до 300 рублей в первые дни. Прокуроры оценят, нарушают ли ритейлеры Федеральный закон «О защите конкуренции» и правила ценообразования, а также проверят действия должностных лиц.

Жители активно жалуются: за первые три дня на горячую линию прокуратуры поступило более 150 звонков с фактами завышения цен, по каждому обещают оперативную реакцию. По итогам проверок прокуратура примет меры реагирования: штрафы до 500 тыс. рублей по ст. 14.9 КоАП РФ за нарушение ценообразования или даже уголовные дела, если подтвердится сговор.

Аналогичные случаи фиксировали в Дагестане и раньше — в 2025 году прокуратура оштрафовала поставщиков за завышение цен на 15–20% во время засухи. Власти призывают бизнес не спекулировать на нуждах населения в 3,2-миллионной республике, где 70% воды идет из горных источников, уязвимых к паводкам.

Станислав Маслаков