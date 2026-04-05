Лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион, а также представитель Татарстана Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем в Кировске. Он преодолел дистанцию за 28 минут 44,1 секунды.

Второе место занял еще один представитель Татарстана — Савелий Коростелев, отставший от лидера на 34,5 секунды. Бронзовым призером стал Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область (отставание — 40,9 секунды).

Представляющий Татарстан Сергей Ардашев финишировал 13-м, но ранее он уже досрочно обеспечил себе победу в общем зачете Кубка России.

Влас Северин