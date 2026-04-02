Россия в серединке

Сборная России не выступила в отборочной кампании к чемпионату мира из-за международных санкций. Но если бы их не было и ей удалось бы пройти квалификацию, российская команда оказалась бы отнюдь не в подвале классификации. Ее основной состав из 15 игроков, если основываться на чаще всего используемых тренером Валерием Карпиным в товарищеских матчах сочетаниях и мнениях экспертов, вполне мог бы выглядеть примерно так:

Матвей Сафонов (€22 млн, по оценке Transfermarkt);

Данил Круговой (€5 млн), Игорь Дивеев (€9 млн), Максим Осипенко (€3,5 млн), Александр Сильянов (€7 млн);

Дмитрий Баринов (€8 млн), Матвей Кисляк (€20 млн), Алексей Миранчук (€8 млн);

Александр Головин (€18 млн), Максим Глушенков (€14 млн), Алексей Батраков (€25 млн);

Константин Тюкавин (€15 млн), Иван Обляков (€10 млн), Кирилл Глебов (€10 млн), Сергей Пиняев (€9 млн).

В сумме это €183,5 млн и 27-е место в рейтинге, то есть его серединка.