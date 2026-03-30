Тамбовским органам власти выставят целевые показатели по инвестициям

Целевые показатели по привлечению инвестиций в Тамбовской области планируют ежегодно закреплять за отраслевыми органами власти и муниципальными образованиями. С такой инициативой выступил и. о. министра экономической и инвестиционной политики региона Иван Сафронов на еженедельной планерке у губернатора Евгения Первышова. Глава региона поддержал предложение и поручил подготовить соответствующий документ.

По словам Ивана Сафронова, инвестиционные уполномоченные определены в каждом муниципалитете (в должности не ниже заместителя главы администрации). Чиновник предложил распространить аналогичную практику на отраслевые региональные министерства.

Согласно докладу господина Сафронова, в 2025 году Тамбовская область привлекла 102,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Более половины вложений (52 млрд руб.) направлено на закупку оборудования и техническое перевооружение предприятий, 37% — на строительство нежилых зданий и улучшение земель, 7,9% — на строительство жилья. Лидером по объему вложений (33%) стали обрабатывающие производства, на втором месте — сельское хозяйство (22,4%), более 13% инвестиций вложено в логистику. При господдержке реализуется 34 проекта с объемом инвестиций более 98 млрд руб. В 2026 году целевой рост инвестиций установлен на уровне 117% к базовому 2020 году, к 2030-му — 155%.

В декабре Евгений Первышов в ходе прямой линии заявил, что ставит перед правительством и главами муниципальных образований задачу по поиску и привлечению инвестиций в регион.

Ульяна Ларионова