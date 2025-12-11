Тамбовская область надеется нарастить бюджет до 100 млрд рублей

Властям Тамбовской области необходимо нарастить бюджет по расходным и доходным статьям до 100 млрд руб., заявил во время прямой линии губернатор Евгений Первышов. Он также выразил уверенность в реалистичности достижения этого показателя.

«Поиск и привлечение инвестиций в регион — задача, которую я ставлю перед своим правительством, перед главами муниципальных образований. Чтобы нам решать большинство вопросов регионального значения, нам нужен бюджет региональный порядка 100 млрд руб. Мы должны стремиться этого показателя достичь. Но я уверен, что, если мы будем к задачам относиться ответственно, мы вполне сможем этого показателя достичь»,— пояснил господин Первышов.

В конце ноября депутаты Тамбовской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год с дефицитом в 5,5 млрд руб. Доходы при этом запланированы в размере 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб.

Ульяна Ларионова