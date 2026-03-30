Кабмин направит 306 млн на помощь пострадавшим в Белгородской области

Из резервного фонда правительства РФ дополнительно направят 306,2 млн руб. на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. В частности, деньги пойдут на выплату компенсаций в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости, сообщили в пресс-службе кабмина.

В распоряжении, подписанном Михаилом Мишустиным, говорится, что средства выделят МЧС России для предоставления межбюджетного трансферта на «финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атак вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области». В общую сумму входят:

11,4 млн руб. — на оказание гражданам единовременной материальной помощи;

5,2 млн руб. — на оказание финпомощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости;

289,6 млн руб. — на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества.

Контроль за целевым расходованием средств возложен на МЧС России.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщил, что кабмин также принял решение выделить Белгородской области 384 млн руб. на компенсацию издержек, связанных с размещением и питанием беженцев.

Денис Данилов