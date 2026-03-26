ФосАгро – снова победитель!

Ведущий отечественный производитель минеральных удобрений третий раз стал победителем Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учреждённой по инициативе Президента РФ Владимир Путина.

Цель Премии – содействие развитию ответственной деловой практики, повышение информационной открытости бизнеса, признание вклада компаний в общественное развитие – в формирование благоприятной социальной и природной среды, в развитие человеческого потенциала и развитие территорий, укрепление страны, распространение успешного опыта и расширение числа ответственных компаний.

Премия проводится с 2023 года. На этот раз для участия в ней заявки подала 101 компания. Их оценивали в три этапа. Эксперты учитывали общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, так и вклад компаний в решение общественно-значимых задач на примере их корпоративных программ по ключевым направлениям стратегического развития.

Итоги Премии были подведены сегодня в рамках 35 съезда Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В число финалистов по общей сумме набранных баллов вошли 32 компании. ФосАгро одержала победу в двух номинациях: «За вклад в достижение национальных целей и задач, направленных на развитие человеческого потенциала» и «За вклад в развитие ответственного инвестирования и финансирования проектов в сфере устойчивого развития» и была признана победителем Премии – третий раз подряд, что можно считать отличным подарком коллективу ФосАгро в юбилейный для компании год. Ей исполняется 25 лет!

- История ФосАгро - это история развития и успеха, - подчеркнул в своём поздравительном адресе президент РСПП Александр Шохин. - Эти годы вместили много ярких событий и свершений. Вот уже четверть века компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Столь впечатляющие достижения - результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений. За это время вам удалось реализовать немало важных инвестиционных проектов и завоевать право считаться флагманом отрасли, задавая самые высокие корпоративные стандарты.

ФосАгро - уже трижды с наивысшим итоговым баллом побеждала в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Это единственная компания, которая четырежды завоевывала Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость». В рамках политики социальной ответственности вы воплощаете в жизнь целый спектр экологических и благотворительных программ, направленных на поддержку образования, спорта, здравоохранения и молодежи в регионах своего присутствия.

Желаю сплоченному коллективу химиков и горняков Череповца, Кировска, Волхова и Балакова новых больших целей и достижений, процветания и оптимизма!