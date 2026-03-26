В Татарстане по итогам 2025 года заключили 39 концессионных соглашений на общую сумму 5,9 млрд руб., при этом доля частных инвестиций составила 78%. Об этом сообщает РБК Татарстан.

За год в Татарстане заключили 39 концессий на 5,9 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За год в Татарстане заключили 39 концессий на 5,9 млрд рублей

Регион продолжает привлекать бизнес через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и входит в топ-10 субъектов России по уровню его развития, занимая третье место по числу соглашений.

В Казани ищут инвесторов для строительства бассейна на улице Латышских Стрелков, а также центра легкой атлетики рядом с Дворцом водных видов спорта стоимостью 7 млрд руб.

Всего в перечень перспективных ГЧП-проектов в муниципалитетах республики входят 36 объектов — от лагерей и реабилитационных центров до гостиниц и спортивных комплексов.

Анна Кайдалова