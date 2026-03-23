Европа разогревает топку

Европейские энергетические компании и трейдеры готовятся увеличить морской импорт энергетического угля из-за волатильности газового рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает S&P Global. Ожидается, что сначала произойдет увеличение объемов поставок на спот-рынке Северо-Западной Европы. Некоторые собеседники предупреждают, что последствия могут сохраняться до третьего или четвертого квартала 2026 года, если конфликт и перебои с поставками СПГ сохранятся.

По данным S&P Global Energy CERA, в 2025 году Европа импортировала 37,4 млн тонн энергетического угля. Это в 2,2 раза меньше, чем в 2022 году (81,7 млн тонн), когда в связи с началом военных действий на Украине и сокращением поставок российского газа ЕС переходил на угольные электростанции. С тех пор, отмечают аналитики, Европа диверсифицировала поставки газа, расширила использование ВИЭ и вывела из эксплуатации или сократила угольные мощности.

Согласно Platts, стоимость энергетического угля 6000 ккал/кг на европейском базисе CIF ARA 3 марта достигала $131,8 за тонну — максимума с 30 октября 2023 года. Затем котировки скорректировались до $115,45 за тонну, а 19 марта выросли до $123,95 за тонну на новостях о затянувшихся ремонтных работах на объектах QatarEnergy в Рас-Лаффане и потенциальных проблемах с некоторыми долгосрочными контрактами на поставку СПГ. Как отмечают аналитики, даже если Европа не будет в полной мере использовать свои угольные ТЭС в течение лета, импорт угля все равно может увеличиться для поддержания достаточных запасов.

Из-за санкций прямых возможностей продаж угля в ЕС у российских угольщиков нет. Но, как поясняли собеседники “Ъ” в отрасли, уголь из РФ может продаваться в Европу и иные регионы, где есть запреты, в том числе через трейдеров (см. “Ъ” от 12 февраля).

