Главные новости за 16-22 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области выбрана предварительная площадка для строительства Южной атомной электростанции рядом с Новочеркасском, недалеко от местной ГРЭС. Реализовать проект планируют в 2036–2039 годах.

С территории Ростовской области ограничен вывоз молока. Запрет перемещения продукции животного происхождения и живого поголовья ввели из-за вспышек инфекционных болезней в России.

Военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении 2,2 млрд руб. средств гособоронзаказа на подшипниковом заводе ООО «10-ГПЗ». На скамье подсудимых владельцы предприятия и бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны, закрывавший глаза на махинации за взятки. Вину в полном объеме признали трое других фигурантов, дело которых рассматривается отдельно.

В феврале 2026 года медианная ставка аренды жилья в Ростове-на-Дону составила 30 тыс. руб. — это на 2,9% меньше, чем было в январе 2026 года, и на 0,6% больше, чем в феврале 2025 года.

Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли во втором чтении закон, расширяющий административную ответственность компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в городах и районах.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение первой инстанции по делу бывшего гендиректора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина. Ранее господина Юркина приговорили к полутора годам в колонии-поселении за разглашение государственной тайны. Приговор вступил в законную силу.

В Ростовской области в 2025 году средняя сумма взятки составила 500 тыс. руб. За январь и февраль на Дону возбудили 328 дел коррупционной направленности.

В Ростове планируют благоустроить Парамоновские склады и набережную. Набережная Дона имеет протяженность причальной стенки более 2,4 тыс. погонных метров, 80% которой нуждается в капитальном ремонте.

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области объявили в международный розыск по подозрению в уголовном деле. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Производственную инфраструктуру стекольного завода, расположенного на улице Доватора в Ростове-на-Дону, продадут на торгах.

Компания «Т-Транс» обратилась в арбитражный суд с тремя исками на общую сумму более 1 млрд руб. Ответчиком стало министерство транспорта Ростовской области. В первом заявлении сумма исковых требований составляет 568,4 млн руб., во втором — 360,3 млн руб., в третьем — 104 млн руб.