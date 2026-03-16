Средняя сумма взятки в Ростовской области составила 500 тысяч рублей
В Ростовской области в 2025 году средняя сумма взятки составила 500 тыс. руб. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин.
За год выявили около 180 фактов взяточничества, 80 из них — получение взятки. К уголовной ответственности по таким преступлениям привлекли шесть глав и заместителей глав структур муниципалитета и контрольно-надзорных организаций региона.
По итогам расследования за указанный период сотрудники полиции направили в суд около 500 уголовной дел коррупционной направленности. Фигурантами стали 120 человек.