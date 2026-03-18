На Дону перевозчиков будут штрафовать за неработающие в автобусах кондиционеры

Сегодня, 18 марта, депутаты Заксобрания Ростовской области приняли во втором чтении закон, расширяющий административную ответственность компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в городах и районах. Об этом сообщил председатель донского парламента Александр Ищенко.

По словам спикера, новый закон учел пожелания жителей региона улучшить работу общественного транспорта, усилить контроль за деятельностью перевозчиков. «Нарекания вызывают недостаточное количество автобусов, работающих на муниципальных и межрайонных маршрутах, отсутствие транспорта в вечернее время, нарушения в работе систем охлаждения или отопления, несоблюдение расписания. Для того чтобы создать четкую нормативную базу, мы на предыдущем заседании приняли в первом чтении соответствующие поправки в областной закон об административных правонарушениях. Вместе с муниципалитетами депутаты обсудили эти изменения и сегодня приняли их в окончательной редакции», – прокомментировал господин Ищенко.

По новому закону, компании-перевозчики попадут под санкции за несоблюдение требований к количеству транспорта на маршруте и к числу рейсов, выполненных за квартальный период в соответствии с расписанием, а также за неработающие в салонах автобусов (и др. видов общественного транспорта) кондиционеры и информационные табло. «Если что-то из перечисленного не выполняется транспортной компанией, то она должна быть оштрафована, – подчеркнул Александр Ищенко. – Компания должна будет принять все меры для того, чтобы нормализовать работу и конкретного автобуса, трамвая, троллейбуса, и в целом транспортного предприятия».

Кроме того, штраф перевозчик заплатит и за отсутствие информации о нахождении транспорта в системе навигации, а также за несвоевременное информирование органов местного самоуправления и владельцев автовокзалов об изменении тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

«Все эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2026 года и, надеюсь, существенным образом повлияют на качество работы транспортных компаний в городах и районах Ростовской области», – резюмировал спикер.

Владимир Андреев