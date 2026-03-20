Т-Транс подала иски к минтрансу Ростовской области на миллиард рублей

Компания «Т-Транс» обратилась в арбитражный суд с тремя исками на общую сумму более 1 млрд руб. Ответчиком стало министерство транспорта Ростовской области, о чем свидетельствует информация в картотеке суда.

В первом заявлении сумма исковых требований составляет 568,4 млн руб., во втором — 360,3 млн руб., в третьем — 104 млн руб. О том, в чем суть требований, пока неизвестно.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Т-Транс» зарегистрировано в 2020 году в Ростове-на-Дону. Основная деятельность — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году прибыль компании составила 1,1 млрд руб.

Мария Хоперская