Медианная стоимость аренды квартиры в Ростове достигла 30 тыс. рублей в месяц

В феврале 2026 года медианная ставка аренды жилья в Ростове-на-Дону составила 30 тыс. руб. — это на 2,9% меньше, чем было в январе 2026 года, и на 0,6% больше, чем в феврале 2025 года. Об этом рассказал «Ъ-Ростов» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

По данным сервиса, количество предложений об аренде жилья в Ростове-на-Дону в феврале 2026 года увеличилось относительно января 2026 года на 3,5%, а за год — на 19,1%.

«Такая динамика в месячном выражении — увеличение предложения и снижение ставок аренды — характерна для зимних месяцев. Как правило, в этот период активность арендаторов ниже, чем летом и осенью, а предложение расширяется за счет появления новых лотов. Указанный тренд в феврале мы наблюдали не только в Ростове-на-Дону: медианные ставки долгосрочной аренды снижались или стагнировали относительно января в 14 из 16 городов-миллионников»,— отметил Андрей Зайко в разговоре с «Ъ-Ростов».

Эксперт отметил, в марте традиционно рынок становится более динамичным и входит в активную стадию. «Уже в течение первого месяца весны спрос повышается, из-за чего интерес арендаторов к бюджетным предложениям становится активнее, а число кандидатов на одно предложение растет. В то же время нет предпосылок для значительных изменений месяц к месяцу, все будет происходить плавно»,— подчеркнул господин Зайко.

Как считает руководитель сервиса «Яндекс Аренда», существенные колебания медианной ставки, выходящие за рамки сезонных трендов, возможны только локально, на уровне отдельных районов. «Причиной таких колебаний может стать изменение структуры предложения, например массовое вымывание с рынка бюджетных лотов или, наоборот, появление большого числа предложений по аренде высокобюджетных квартир»,— заключил он.

Кристина Федичкина