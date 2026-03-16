Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в международный розыск

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области объявили в международный розыск по подозрению в уголовном деле. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Личность фигуранта пока не называется. Однако известно, что уголовное дело возбуждено по факту получения взятки в 4,3 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас местонахождение экс-чиновника устанавливается. Вскоре будут предприняты меры по его экстрадиции в Россию, отметил источник.

Константин Соловьев