Вывоз молока и скота из Ростовской области ограничили из-за вспышек инфекций

С территории Ростовской области ограничен вывоз молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели из-за вспышек инфекционных болезней в России. Сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Ростовской области.

Для подтверждения эпизоотического благополучия региона и снятия ограничений по вывозу в хозяйствах проводятся исследования.

«Для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации»,— отмечают в ведомстве.

Прием молока перерабатывающими предприятиями внутри региона не ограничен.

Наталья Белоштейн