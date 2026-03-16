Ростовский стекольный завод продадут на торгах

Производственную инфраструктуру стекольного завода, расположенного на улице Доватора в Ростове-на-Дону, продадут на торгах. Электронный аукцион состоится 18 марта. Данные об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Лот оценен более чем в 1,7 млрд руб. В эту стоимость входит административно-бытовой корпус площадью более 2,5 тыс. кв. м, составной цех площадью почти 4,5 кв. м, стекловой цех площадью в 7 тыс. кв., склад готовой продукции, оборудования цехов, стекловаренные печи, энергоблок с мастерскими, насосная станция, водопровод, сеть канализации, газопровод, автостоянка, а также подъездной железнодорожный путь ЗАО «Ростовстекло».

«Рассматриваемый комплекс включает солидный набор объектов. Ключевую ценность составляет его технологическая начинка — стекловаренная печь производительностью 340 т в сутки, две стеклоформующие линии (10 и 12 секций), печи отжига, оборудование цеха шихты и компрессорная станция. Это современная линия европейского уровня, способная выпускать сотни миллионов бутылок и банок в год, ориентированная, прежде всего, на рынок стеклотары для напитков, консервов и другой продукции. Если учесть, что такое оборудование в России сейчас купить сложно, а его стоимость может достигать сотни миллионов рублей, то для профильного игрока такой актив даже при такой стоимости может иметь стратегическое значение», — отметил господин Жарский в разговоре с «Ъ-Ростов».

Константин Соловьев