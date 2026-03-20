Площадкой для Южной АЭС выбрана территория под Новочеркасском

В Ростовской области выбрана предварительная площадка для строительства Южной атомной электростанции рядом с Новочеркасском, недалеко от местной ГРЭС. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Реализовать проект планируют в 2036–2039 годах. Станция будет состоять из двух блоков по 1,2 ГВт каждый. Соответствующий протокол подписан с правительством Ростовской области.

В компании добавили, что площадка для размещения АЭС под Волгодонском больше не рассматривается.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все