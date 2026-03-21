В Ростове планируют благоустроить Парамоновские склады и набережную

В Ростове-на-Дону анонсировали благоустройство территории набережной. Местные власти также отчитались о проделанной реконструкции городского пространства. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Так, за счет городских средств модернизировали фонтан — к 1 мая запустят обновленную насосную систему и световое сопровождение. В перспективе планируется реконструкция переходного моста к вокзалу. Речной вокзал, как отметил глава региона, преобразится к 9 Мая. Владелец здания обновит фасад и добавит архитектурную подсветку, подчеркнув стиль советского модерна. В октябре 2026 года начнется ремонт фасадов гостиницы «Якорь» — объекта культурного наследия. При реставрации власти намерены сохранить исторический облик, включая цветовую гамму.

На благоустройство сквера на проспекте Буденновском, завершенное в ноябре 2025 года, потратили более 25 млн руб. из федерального бюджета. На территорию установили новые скамейки, освещение с вечерней подсветкой и детскую площадку с качелями.

На Казанской лестнице планируют установить подсветку для украшения облика набережной. Глава города Александр Скрябин отметил, что помимо лестницы планируется обустроить освещение на Ворошиловском мосту.

Набережная Дона имеет протяженность причальной стенки более 2,4 тыс. погонных метров, 80% которой нуждается в капитальном ремонте. Лишь пятая часть под управлением Донского причала содержится в надлежащем состоянии. Для решения проблемы ищут федеральное финансирование.

Одним из самых проблемных объектов остаются Парамоновские склады. Специалисты рассказали о плачевном состоянии памятника: фундаменты частично находятся в воде, а склон, пропитанный родниками, нестабилен. При этом сами постройки фактически выполняют роль опоры. Сложность, по данным властей, заключается в том, что земля вокруг является федеральной собственностью, а фасады складов — объекты культурного наследия.

Чиновники намерены создать рабочую группу с участием общественности по сохранению памятника федерального значения. Для решения проблемы планируют обращение в Росимущество и разработку проекта укрепления склона с сохранением исторического облика фасадов.

Кроме того, жители Ростова-на-Дону обратились с просьбой реконструировать участок от Большой Садовой до Береговой. Уточняется, что к середине ноября участок будет полностью обновлен — график работ уже утвержден.

