За январь и февраль на Дону возбудили 328 дел коррупционной направленности

По итогам двух месяцев 2026 года в Ростовской области возбудили 328 уголовных дел коррупционной направленности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин.

По преступлениям против органов государственной власти и интересов службы муниципалитетов возбудили 77 уголовных дел. Также выявили 63 факта взяточничества, в том числе 15 — в крупном и особо крупном размерах.

Продолжается следствие по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 4,3 млн руб. Фигурантом стал экс-замгубернатора региона. Сейчас его местонахождение устанавливается, известно, что он находится за пределами РФ.

