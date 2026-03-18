«Ему что, Обама дал деньги или Трамп?»

Военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении 2,2 млрд руб. средств гособоронзаказа на подшипниковом заводе ООО «10-ГПЗ». На скамье подсудимых владельцы предприятия и бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны, закрывавший глаза на махинации за взятки. Вину в полном объеме признали трое других фигурантов, дело которых рассматривается отдельно.



Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд 17 марта начал слушание дела о хищении средств на заводе ООО «10-ГПЗ». На первом заседании суд установил личности подсудимых, затем прокурор зачитал обвинительное заключение.

В нем сказано, что в 2020-2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, обвиняемые завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в особо крупном размере.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Всего в материалах расследования семь фигурантов. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

На скамье подсудимых военного суда находятся владельцы предприятия Людмила Кулешова, ее сын, бывший замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, его двоюродный брат Роман Волков, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин.

Генерального директора ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко, а также его заместителей Николая Борисова и Феликса Захарцова судят в Советском районном суде Ростова-на-Дону в особом порядке, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, признав свою вину.

Андрея Сухомлина обвиняют еще и во взяточничестве (ст. ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Господа Сухомлин и Волков отказались высказать свое отношение к обвинительному заключению, заявив, что сделают это после представления прокурором всех доказательств стороны обвинения.





Людмила Кулешова не признала вину. Она рассказала, что завод был приобретен ее сыном Романом Кулешовым, а сама она в процессы, происходящие на предприятии, не вникала. «В 2020-2021 годах в России была не востребована продукция подшипниковых заводов. Однако Роман Кулешов решил реанимировать предприятия, находящиеся в предбанкротном состоянии. Притом, что денег у него не было. Сейчас, спустя пять лет, «10-ГПЗ» имеет стратегическое значение для обороноспособности страны. Роман пришел без копейки денег, а теперь это вот такой комплекс. Ему что, Обама дал деньги или Трамп? Наверное, это все из этих денег (заявленная сумма ущерба – прим. «Ъ-Ростов».) и сделано. Я к этому отношения никакого не имею, я только могу предположить»,— сказала Людмила Кулешова.

По ее мнению, изначально цены на подшипники были установлены «по принципу безубыточности». «В 2020-2021 году завод трясло, все было не стабильно, в этот период не было какой-то прибыли, которую можно было бы похитить. Цены на подшипники в 2022 году были сформированы в 2021 году, тогда Роман Кулешов не знал, что начнется СВО и объем производства вырастет. А прибыль в итоге выросла именно из-за этого, ведь ее дает не цена за единицу товара, а количество подшипников, проданных по этой цене», — сказала Людмила Кулешова.

Роман Кулешов ушел на СВО в октябре 2022 года и погиб в марте 2023 года. По мнению Людмилы Кулешовой, за все происходящее на предприятии после смерти Романа Кулешова ответственны руководители завода.

Ее второй сын, бывший замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, заявил, что ответственность лежит, в том числе, на нем. «Вину признаю частично, показания дам в ходе судебного следствия»,— сказал он.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону